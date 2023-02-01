Международному фестивалю университетского спорта присвоили логотип

Дирекция Международного фестиваля университетского спорта представила логотип мероприятия. Основа логотипа — четыре разноцветные буквы, отражающие разнообразие природы Свердловской области, прямые линии — отсылка к чертам уральского конструктивизма.

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«Участники и гости в первую очередь видят этот знак и знакомятся с ним. Этот образ должен запоминаться. Ему следует быть ярким, красивым, интересным. Чтобы люди смотрели на него и узнавали в цветах, в линиях, в формах наш город. Кто-то — природу, культуру, кто-то — элементы архитектуры конструктивизма»,— отметил руководитель дирекции Фестиваля Александр Чернов.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. Соревнования состоятся по 14 видам спорта — бадминтону, баскетболу 33, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике. Планируется, что участие в фестивале примут более 240 вузов из 94 стран. Количество спортсменов составит 3,4 тыс. человек.

Напомним, неделю назад в деревне фестиваля открыли первые общежития. Студенты оценили новое жилье, но не смогли оценить, насколько удобно им будет добираться до университета в обычное время после соревнований. Кроме того, на территории завершается строительство Дворца водных видов спорта, который пообещали сдать в марте.

Подробнее — в репортаже «Ъ-Урал» «Студентов пообещали вывезти в деревню»

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Диана Сунагатуллина