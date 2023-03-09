Замминистра строительства Саратовской области оштрафовали за игнорирование сирот

Первого заместителя министра строительства и ЖКХ Саратовской области Сергея Бурлина оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, сообщили в региональной прокуратуре.

После проверки надзорного органа выяснилось, что в министерство официально обращались дети-сироты. Чиновники должны были ответить на их жалобы в установленный срок или перенаправить обращения в другие ведомства. Тем не менее, зафиксированы случаи, когда ни того ни другого не делали.

Ответственным за нарушения признали первого замминистра Сергея Бурлина. Ему выписали штраф на 5 тыс. руб.

Дарья Васенина