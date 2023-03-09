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Коммерсантъ FM
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Совет ЕС одобрил безвизовый въезд для владельцев косовских паспортов в первом чтении

Совет Европейского союза (ЕС) в первом чтении одобрил безвизовый режим для владельцев выданных Косово паспортов. Теперь новые правила должен одобрить Европарламент.

Из коммюнике следует, что владельцы косовских паспортов смогут въезжать в страны Евросоюза без визы на срок пребывания 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Постановление начнет действовать с 1 января 2024 года или с даты вступления в силу Европейской системы информации и авторизации для поездок, если оно произойдет раньше.

«Косово приложило огромные усилия для улучшения своей безопасности и управления миграцией, а также для приведения своей визовой политики в соответствие с политикой ЕС. Мы надеемся, что наше сотрудничество в этих областях будет и впредь плодотворным»,— отметила министр по вопросам миграции Швеции Мария Мальмер Стеннергард.

14 декабря 2022 года власти Косово объявили о подаче заявки на вступление в ЕС. Президент республики Вьоса Османи назвала это первым шагом для присоединению к блоку и отметила, что альтернативы этому пути нет. В настоящее время независимость Косово от Сербии не признают 5 из 27 стран—членов ЕС: Испания, Словакия, Кипр, Румыния и Греция.

Подробнее о ситуации в Косово — в публикации «Ъ» «Сербия и Косово согласовали планировку».

Милена Костерева

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