Летевший из Петербурга в Ижевск борт аварийно сел в Пулково

Аварийный борт Boeing 737 авиакомпании «Ижавиа», который направлялся из Петербурга в Ижевск, совершил экстренную посадку в Пулково. В полете он провел около 20 минут. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу Пулково.

Как отметили в пресс-службе, возврат в аэропорт вылета произошел по технической причине. На борту находились 88 пассажиров и 4 члена экипажа. Посадка произведена в штатном режиме.

Пассажиры находятся в самолете, в аэропорту сейчас готовят автобусы для перевозки людей в здание. Решается вопрос о замене борта. По данным 78.ru, пассажиры «Ижавиа» видели огненный выхлоп — в двигатель попали три птицы.

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