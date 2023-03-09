Экс-худрук Пермской оперы может получить высшую награду Австрии в сфере искусства

Бывший художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис номинирован на получение австрийского почетного знака за науку и искусство Kurie fr Kunst — высшей государственной награды Австрии в этих областях. Как сообщает местное издание Kurier, в настоящий момент австрийское министерство культуры изучает данное предложение. В публикации отмечается, что ранее Теодор Курентзис неоднократно получал в свой адрес критику за близость к РФ и «был вынужден мириться» с многочисленными отменами концертов в Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Муравьева Фото: Александра Муравьева

Теодор Курентзис занимал пост худрука Пермской оперы с 2011-го по 2019 год. Покинув эту должность, он остался художественным руководителем Дягилевского фестиваля, который проводится в Перми с 2003 года. Одновременно с этим господин Курентзис руководит собственным оркестром musicAeterna и оркестром Юго-Западного радио Германии (SWR), регулярно участвует в иностранных культурных событиях.

После начала спецоперации РФ на Украине часть мероприятий с участием Теодора Курентзиса была отменена. Так, венский «Концертхаус» весной 2022 года отменил благотворительный концерт musicAeterna, а сам оркестр из-за логистических сложностей решил не проводить симфонические концерты, которые должны были состояться в начале мая в Мюнхене и Париже. Зальцбургский фестиваль и SWR продолжали сотрудничество с экс-худруком Пермской оперы.