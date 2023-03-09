Свердловскому мобилизованному вернут деньги, которые два месяца переводили его тезке

Мобилизованному мужчине из Березовского (Свердловская область), средства которого по ошибке отправляли его тезке, вернут деньги. Об этом в telegram-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

по словам депутата, после публикации этой истории с ним связалось руководство Министерства обороны, работники Промсвязьбанка (на счет этого банка поступали средства другому человеку), военной прокуратуры. «Разобрались. И, по моей информации, уже завтра военнослужащий получит свои деньги, отправленные не тому человеку», — заявил Максим Иванов. Он также добавил, что сейчас у него в работе находятся еще два подобных случая, когда денежное довольствие отправили тезкам.

Напомним, за два месяца другому человеку отправили 254 тыс. руб. Эти деньги мобилизованный пытается вернуть с декабря, в том числе обращаясь в единый расчетный центр (ЕРЦ) и в Промсвязьбанк (где у него самого счета не было). Сейчас военный в зоне спецоперации и нет возможности лично посещать отделения банка и ЕРЦ.

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