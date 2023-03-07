Зарплату свердловского мобилизованного два месяца переводили его тезки

Денежное довольствие мобилизованного из Березовского (Свердловская область) два месяца отправляли его полному тезке из другого региона. Об этом в telegram-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. Он отметил, что военный до сих пор не может вернуть деньги, которые несколько месяцев отправлялись в другой банк.

«При поступлении в воинскую часть военнослужащий подавал в бухгалтерию свои реквизиты в Сбере. В итоге денежное довольствие отправили в Промсвязьбанк, где у человека в принципе счета не было»,– пояснил депутат.

За два месяца другому человеку отправили 254 тыс. руб. Эти деньги мобилизованный пытается вернуть деньги с декабря, в том числе обращаясь в единый расчетный центр (ЕРЦ) и в Промсвязьбанк. Сейчас военный в зоне спецоперации и нет возможности лично посещать отделения банка и ЕРЦ. «Поэтому окажем ему содействие. Будем деньги возвращать»,– отметил Максим Иванов.

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