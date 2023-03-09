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Администрация Тихорецкого района Кубани уклоняется от ликвидации свалки ТБО

Администрация Тихорецкого района Краснодарского края не ликвидировала свалку, которую ее обязал рекультивировать суд по иску Россельхознадзора, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления ведомства.

В соответствии с информацией управления, захламленный участок площадью 0,97 га на территории муниципалитета был выявлен в 2021 году. Анализ проб почвы показал превышение предельно допустимых норм содержания тяжелых металлов — цинка, свинца и марганца.

Ведомство направило в Тихорецкий районный суд иск к администрации муниципалитета с требованием ликвидировать свалку. Суд постановил удовлетворить исковое заявление.

Однако, проект рекультивации загрязненной территории до сих пор не поступил в управление Россельхознадзора, в связи с чем ведомство направило исполнительный лист Федеральную службу судебных приставов для принудительного исполнения решения суда.

Анастасия Назарова

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