Администрация Тихорецкого района Кубани уклоняется от ликвидации свалки ТБО

Администрация Тихорецкого района Краснодарского края не ликвидировала свалку, которую ее обязал рекультивировать суд по иску Россельхознадзора, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления ведомства.

В соответствии с информацией управления, захламленный участок площадью 0,97 га на территории муниципалитета был выявлен в 2021 году. Анализ проб почвы показал превышение предельно допустимых норм содержания тяжелых металлов — цинка, свинца и марганца.

Ведомство направило в Тихорецкий районный суд иск к администрации муниципалитета с требованием ликвидировать свалку. Суд постановил удовлетворить исковое заявление.

Однако, проект рекультивации загрязненной территории до сих пор не поступил в управление Россельхознадзора, в связи с чем ведомство направило исполнительный лист Федеральную службу судебных приставов для принудительного исполнения решения суда.

Анастасия Назарова