93 года – новый возрастной рекорд Skypark в банджи-прыжках

8 марта уроженец города Домодедово Борис Михайлович Графов поставил новый возрастной рекорд в Скайпарке. Мужчина, которому 5 февраля 2023 года исполнилось 93 года, совершил банджи-прыжок с высоты 207 метров

Стоит отметить, что предыдущие рекорды на аттракционе Bungy 207 также принадлежат Борису Михайловичу. Он часто приезжает отдыхать в Сочи и обязательно заезжает в Скайпарк ради чувства свободного падения. Это был его девятый прыжок с Bungy 207, но в общей сложности мужчина совершил уже десять прыжков в Скайпарке, так как первый раз прыгал с Bungy 69.

Особенно символично выглядел прыжок вчера, 8 марта. Он посвятил его прекрасным девушкам в Международный женский день. Традиционно после полёта Борис Графов прочитал стихи собственного сочинения о Скайпарке. Наш рекордсмен обожает поэзию и декламирует стихи всегда наизусть, подтверждая тем самым свою хорошую память. Любимый автор Бориса Михайловича – Сергей Есенин.

До пенсии Борис Графов работал на высотных объектах. Но активными и экстремальными видами спорта пенсионер начал заниматься около семи лет назад.

Из-за его любви к банджи-прыжкам мужчину неоднократно приглашали стать звездой ток-шоу, журналисты часто просят об интервью. Но Борис всегда отказывается, он говорит: «Меня не интересует слава, я прыгаю, потому что мне нравится это делать, а не потому что я хочу быть знаменитым. На звонки журналистов стараюсь не отвечать».

В откровенном разговоре с нами он поделился секретами своего долголетия: «Я живу в своё удовольствие. Люблю жизнь, много работаю». Например, зимой Борис сам расчищает территорию дачи от снега. Кстати, немного он нам поведал и о своем «рационе долголетия»: каждое утро наш рекордсмен пьет кофе с молоком и мёдом, съедает кусочек сыра и несколько долек шоколада. У Бориса Михайловича есть заветная мечта – он хочет «побить» абсолютный возрастной рекорд Скайпарка, который принадлежит гражданину Израиля Блейвису Моше. В 2017 году Блейвис в возрасте 95 лет прыгнул у нас с Bungy 69 – аттракциона, который находится на высоте 69 метров (это так называемый «младший брат» Bungy 207). Мы желаем Борису исполнения его мечты, долгих лет жизни и крепкого здоровья.

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