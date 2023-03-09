Самолет авиакомпании «Ижавиа» вернулся в Пулково сразу после вылета

Самолет Boeing 737 авиакомпании «Ижавиа», совершавший рейс из Петербурга в Ижевск, вернулся в Пулково сразу после вылета, сообщили «Ъ» в пресс-службе оператора аэропорта — ООО «Воздушные ворота Северной столицы». Самолет не подавал сигнал бедствия, «возврат в аэропорт вылета по технической причине».

«На борту находились 88 пассажиров и 4 члена экипажа. Посадка произведена в штатном режиме»,— сообщили в пресс-службе.

Ранее ряд СМИ Петербурга сообщили, что самолет совершил экстренную посадку, после того как подал сигнал бедствия. Например, телеканал «78» сообщил, что в двигатель самолета могла попасть птица. В пресс-службе «Воздушные ворота Северной столицы» отметили, что причины технических неполадок будут установлены позже.

Вячеслав Калашников, Санкт-Петербург