Фигуранта дела Сафронова политолога Воронина приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Мосгорсуд назначил 13 лет и три месяца колонии строгого режима политологу Демури Воронину, проходившему по одному из эпизодов дела экс-советника главы «Роскосмоса», бывшего корреспондента «Ъ» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Демури Воронин, как и Иван Сафронов, признан виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ), передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба суда. ТАСС в суде сообщили, что защита не стала обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демури Воронин

Фото: страница Демури Воронина в VK Демури Воронин

Фото: страница Демури Воронина в VK

Демури Воронин был задержан в феврале 2021 года. По версии следствия, в декабре 2015 года Иван Сафронов передал Демури Воронину, имеющему гражданство России и Германии, данные о деятельности ВС РФ в Сирии. Политолог в свою очередь, утверждало следствие, передал эти сведения внешней разведке Германии и Цюрихскому университету Швейцарии. Якобы Иван Сафронов получил за передачу этой информации $248.

В ходе судебного разбирательства по делу Ивана Сафронова изначально сообщалось, что Демури Воронин дал признательные показания, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором. Однако позже на одном из слушаний он заявил, что Иван Сафронов занимался исключительно журналистикой и не мог знать, что передаваемые им материалы предназначались для зарубежных спецслужб.

5 сентября 2022 года Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима и штрафу 500 тыс. руб. До этого он провел два года в СИЗО. В декабре 2022 года первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным. Защита обещала обжаловать решение Мосгорсуда в вышестоящих инстанциях. Сам Иван Сафронов вину не признает.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Ивана Сафронова засекретили от защиты».

Лусине Баласян