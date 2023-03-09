Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фигуранта дела Сафронова политолога Воронина приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Мосгорсуд назначил 13 лет и три месяца колонии строгого режима политологу Демури Воронину, проходившему по одному из эпизодов дела экс-советника главы «Роскосмоса», бывшего корреспондента «Ъ» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Демури Воронин, как и Иван Сафронов, признан виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ), передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба суда. ТАСС в суде сообщили, что защита не стала обжаловать приговор.

Демури Воронин

Демури Воронин

Фото: страница Демури Воронина в VK

Демури Воронин

Фото: страница Демури Воронина в VK

Демури Воронин был задержан в феврале 2021 года. По версии следствия, в декабре 2015 года Иван Сафронов передал Демури Воронину, имеющему гражданство России и Германии, данные о деятельности ВС РФ в Сирии. Политолог в свою очередь, утверждало следствие, передал эти сведения внешней разведке Германии и Цюрихскому университету Швейцарии. Якобы Иван Сафронов получил за передачу этой информации $248.

В ходе судебного разбирательства по делу Ивана Сафронова изначально сообщалось, что Демури Воронин дал признательные показания, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором. Однако позже на одном из слушаний он заявил, что Иван Сафронов занимался исключительно журналистикой и не мог знать, что передаваемые им материалы предназначались для зарубежных спецслужб.

5 сентября 2022 года Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима и штрафу 500 тыс. руб. До этого он провел два года в СИЗО. В декабре 2022 года первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным. Защита обещала обжаловать решение Мосгорсуда в вышестоящих инстанциях. Сам Иван Сафронов вину не признает.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Ивана Сафронова засекретили от защиты».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...