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В районе строительства Климовского моста предстоит эвакуация флота

В районе строительства Климовского моста через Волгу предстоит эвакуация флота. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Эвакуация будет производиться из района строительства моста в селе Климовка Шигонского района в акваторию затонов села Климовка и села Актуши. Также в ближайшее время организуют раскол льда с привлечением ледокольного флота на участке между затонами сел Климовки и Актуши, а также в затоне села Актуши.

Жителей просят воздержаться от выхода на лед Куйбышевского водохранилища во избежание несчастных случаев.

Андрей Сазонов

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