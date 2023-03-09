Объем кредитования бизнеса в Свердловской области за год вырос на 30%

В Свердловской области за 2022 год юрлица получили кредиты на 1,4 трлн руб., что на 30% выше показателей 2021 года, сообщила пресс-служба уральского ГУ Банка России. Кредиты малым и средним предприятиям (МСП) составили треть от общей суммы — 381 млрд руб. Задолженность по кредитам юридических лиц выросла за год на 37% и составила на 1 января 1,4 трлн руб. Задолженность по кредитам субъектов МСП увеличилась на 34% до 243 млрд руб.

Благодаря государственной программе льготного кредитования свердловские предприниматели получили поддержку на 34 млрд. руб. (около 14% от их кредитного портфеля). Крупный бизнес получил кредиты или реструктурировал задолженность на 420 млрд. руб., что составило около 35% от их кредитного портфеля.

Как ранее сообщал начальник уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов, в 2022 году сложность на рынке корпоративного кредитования заключалось в том, что ряд банков привлекали финансирование в валюте и в зарубежных банках. Но благодаря замещению кредитов, которые выдавали западные банки, выросли объемы кредитования в отечественных банках.

Как уральский финансовый рынок пережил 2022 год — в материале «Ъ-Урал» «Банки уцелели»

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Диана Сунагатуллина