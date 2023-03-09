СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва на Ставрополье

Следственный комитет России проводит расследование по факту взрыва в городе Изобильном Ставропольского края, сообщает пресс-служба ведомства. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (покушение на убийство трех или более лиц).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

Как сообщил ранее в своём Telegram-канале и. о. руководителя муниципалитета Владимир Форостянов, утром 9 марта рядом с автовокзалом в городе Изобильном в одном из кафе поссорилась группа людей. Один из участников ссоры использовал взрывное устройство. От взрыва пострадало пятеро человек, один из них находится в реанимации.

«Проведен осмотр места происшествия, проводится работа по фиксации следов преступления, допрос очевидцев», — информирует пресс-служба СУ СКР Ставропольского края.

Анастасия Назарова