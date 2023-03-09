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Коммерсантъ FM
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Правительство предложило разрешить экспорт СПГ из северных регионов

Правительство РФ предлагает расширить перечень месторождений, откуда разрешен экспорт сжиженного природного газа (СПГ), сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на очередном заседании кабинета. В перечень предлагают добавить участки, расположенные в северных регионах страны.

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Правительство предложило добавить в перечень месторождений, откуда разрешен экспорт СПГ, перспективные участки недр, расположенные на значительном удалении от единой системы газоснабжения. К ним относятся северные территории Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа, где находится около 3 трлн куб. м природного газа»,— указал господин Мишустин.

В правительстве рассчитывают, что новшества позволят активнее использовать мощности арктических маршрутов для перевозки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Вкупе с иными мерами либерализация экспорта СПГ из северных регионов позволит нарастить годовые объемы производства СПГ до 100 млн тонн в ближайшие семь лет, отметил премьер-министр.

На нынешней неделе вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что необходимо изыскать ресурсную базу под проекты производства СПГ еще на 34 млн тонн в год. Согласно последним планам правительства, к 2035 году производство российского СПГ должно вырасти до 140 млн тонн в год.

Подробнее о перспективах развития отечественного рынка сжиженного природного газа — в материале «Ъ» «Российскому СПГ прописали рост».

Григорий Лейба

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