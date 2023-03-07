Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вице-премьер Новак поручил изыскать ресурсную базу под СПГ-проекты еще на 34 млн тонн в год

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о необходимости изыскать ресурсную базу под проекты производства сжиженного природного газа (СПГ) на 34 млн тонн в год. Такой тезис господин Новак высказал на правительственном совещании по развитию производства СПГ в России.

«Стратегической задачей и будущим для нашего экспорта газа является развитие производства СПГ, которое в среднесрочной перспективе должно достигнуть не менее 100 млн т в год. На сегодняшний день по реализованным проектам производство составляет порядка 33 млн т. С учетом проектов, находящихся в стадии строительства, заводов в Усть-Луге и "Арктик СПГ 2" Россия выйдет на производство 66 млн т СПГ в год. Необходимо дополнительно изыскать ресурсную базу для проектов еще на 34 млн т СПГ в год, организовать комплексное взаимодействие органов власти и компаний, обеспечить локализацию крупно- и среднетоннажного оборудования для отрасли СПГ, проработать меры снижения административных барьеров»,— сказал вице-премьер.

Минэнерго и Минпромторг разработают «дорожную карту». В правительстве подчеркивают, что доля отечественных технологий в проектах должна составить 80% от потребностей отрасли. Помимо этого профильным министерствам предстоит определить риски отечественных СПГ-производств с учетом мировой рыночной конъюнктуры, а также консолидировать планы компаний по созданию и закупке оборудования и технологий. Ключевой проблемой отрасли остается высокий спрос на специалистов, полагает ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, который также принял участие в совещании. По его словам, потребность предприятий в кадрах значительно превышает предложение на рынке труда.

В совещании приняли участие представители Минпромторга, Минэнерго и ведущих отраслевых компаний («Газпром», НОВАТЭК, «Роснефть», «Росатом»), а также ученые. По итогам участникам поручили сформировать рабочие группы по направлениям, оценить уровень импортонезависимости, мировой спрос и ситуацию с кадрами.

Развитие производства сжиженного газа за последние несколько лет стало в России одной из ключевых стратегических задач экономики. Согласно прогнозу Минэнерго, к 2035 году доля торговли СПГ на мировом рынке газа вырастет до 52%, к 2040-му — до 70%. При этом доля стран--участниц рынка будет расти по экспоненте. По последним планам правительства к 2035 году производство СПГ должно вырасти до 140 млн тонн в год.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Российскому СПГ прописали рост».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...