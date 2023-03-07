Вице-премьер Новак поручил изыскать ресурсную базу под СПГ-проекты еще на 34 млн тонн в год

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о необходимости изыскать ресурсную базу под проекты производства сжиженного природного газа (СПГ) на 34 млн тонн в год. Такой тезис господин Новак высказал на правительственном совещании по развитию производства СПГ в России.

«Стратегической задачей и будущим для нашего экспорта газа является развитие производства СПГ, которое в среднесрочной перспективе должно достигнуть не менее 100 млн т в год. На сегодняшний день по реализованным проектам производство составляет порядка 33 млн т. С учетом проектов, находящихся в стадии строительства, заводов в Усть-Луге и "Арктик СПГ 2" Россия выйдет на производство 66 млн т СПГ в год. Необходимо дополнительно изыскать ресурсную базу для проектов еще на 34 млн т СПГ в год, организовать комплексное взаимодействие органов власти и компаний, обеспечить локализацию крупно- и среднетоннажного оборудования для отрасли СПГ, проработать меры снижения административных барьеров»,— сказал вице-премьер.

Минэнерго и Минпромторг разработают «дорожную карту». В правительстве подчеркивают, что доля отечественных технологий в проектах должна составить 80% от потребностей отрасли. Помимо этого профильным министерствам предстоит определить риски отечественных СПГ-производств с учетом мировой рыночной конъюнктуры, а также консолидировать планы компаний по созданию и закупке оборудования и технологий. Ключевой проблемой отрасли остается высокий спрос на специалистов, полагает ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, который также принял участие в совещании. По его словам, потребность предприятий в кадрах значительно превышает предложение на рынке труда.

В совещании приняли участие представители Минпромторга, Минэнерго и ведущих отраслевых компаний («Газпром», НОВАТЭК, «Роснефть», «Росатом»), а также ученые. По итогам участникам поручили сформировать рабочие группы по направлениям, оценить уровень импортонезависимости, мировой спрос и ситуацию с кадрами.

Развитие производства сжиженного газа за последние несколько лет стало в России одной из ключевых стратегических задач экономики. Согласно прогнозу Минэнерго, к 2035 году доля торговли СПГ на мировом рынке газа вырастет до 52%, к 2040-му — до 70%. При этом доля стран--участниц рынка будет расти по экспоненте. По последним планам правительства к 2035 году производство СПГ должно вырасти до 140 млн тонн в год.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Российскому СПГ прописали рост».

Григорий Лейба