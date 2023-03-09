В долгах не остались

Сибиряки в 2022 году привлекли в банках 5,6 млн кредитов на 1,29 трлн руб. Это меньше на 9% по количеству и на 23% в деньгах, чем годом ранее. Больше всего «просели» выдача автокредитов (на 38% в штуках и на 29% в рублях) и ипотек (на 34% и 19% соответственно). Именно в этих сегментах в прошлом году значительно вырос средний чек договора: стоимость покупки машины в кредит подорожала в Сибири в среднем на 12%, квартиры — на 20%. Эксперты полагают, что адаптировавшиеся к новым экономическим реалиям банки смогут нарастить объем кредитования в 2023 году на 15%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Сибири больше всего за год сократилась выдача автокредитов – на 38% в штуках и на 29% в рублях

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В Сибири больше всего за год сократилась выдача автокредитов – на 38% в штуках и на 29% в рублях

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Жители 10 регионов Сибирского федерального округа (СФО), по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в 2022 году привлекли около 5,56 млн кредитов, что на 9% меньше, чем годом ранее. Объем выдачи при этом сократился более существенно — на 23% (до 1,29 трлн руб.). Средний размер кредита снизился на 16%, составив около 231,3 тыс. руб.

Заметнее всего кредитная активность в регионах Сибири, по данным ОКБ, снизилась в 2022 году в Республике Алтай (на 14% по количеству и на 27% по объему), Алтайском крае и Иркутской области (на 11% в штуках и на 25–26% в рублях). Среди сегментов больше всего «просели» авто- и ипотечное кредитование. Сибиряки купили на заемные деньги 41,3 тыс. машин (–38% к 2021 году) и 154 тыс. квартир (–34%). Объемы кредитования в этих сегментах составили соответственно 46,4 млрд руб. (–29% к 2021 году) и 461,6 млрд руб. (–19%). Средний чек на покупку автомобиля в кредит за год вырос на 12% (до 1,1 млн руб.), квартиры — на 20% (до 2,9 млн руб.).

Наличными сибиряки в 2022 году взяли 2,1 млн кредитов на 558,1 млрд руб. Снижение к 2021 году составило соответственно 18% и 33%. Средний чек уменьшился на 19% (до 251,7 тыс. руб.). Единственным растущим сегментом в 2022 году стали кредитные карты. В СФО, по данным ОКБ, их выдача увеличилась на 12% (до 2,6 млн шт.).

О снижении кредитной активности в 2022 году свидетельствуют и данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Так, согласно статистике НБКИ, выдача потребительских кредитов в РФ в целом сократилась на 27,1%. Однако два сибирских региона — Новосибирская и Кемеровская области — вошли в число субъектов с наименьшим спадом кредитования. Там выдача, по данным бюро, снизилась в 2022 году на 19,8% и 20,3% соответственно. «Ситуация с выдачей потребкредитов в прошлом году во многом напоминает 2020 год с его „карантинной“ весной,— отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.— В обоих случаях вслед за „весенним“ падением в целом наблюдалась тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов». При этом «общее охлаждение» в этом сегменте, по его мнению, связано с более консервативной кредитной политикой банков, увеличивших процент отказов, а также с тем, что «в последнее время граждане все больше склоняются к сберегательной модели финансового поведения, не стремясь к наращиванию своей долговой нагрузки».

По данным президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, объем задолженности физических лиц перед банками в СФО в прошлом году достиг 3 трлн руб. против 2,7 трлн руб. по итогам 2021 года. Рост составил 9,6% при среднероссийском уровне 9,8%. Лидерами по объему задолженности в Сибири по-прежнему являются Новосибирская область (598 млрд руб.), Красноярский край (587 млрд руб.) и Иркутская область (460 млрд руб.).

Также вырос объем просроченной задолженности. По информации СРО НАПКА, в Сибирском регионе в 2022 году он увеличился на 14,8% и составил 127,4 млрд руб. «Доля просроченной задолженности от общего объема кредитования в СФО также незначительно выросла по сравнению с годовым показателем за 2021 год и составляет 4,1% против 4%. Однако, учитывая события прошлого года, увеличение достаточно важного показателя, свидетельствующего о качестве портфеля, всего на 0,1 п.п. можно считать минимальным и говорить о том, что банковская система успешно справилась с вызовами прошлого года»,— полагает господин Мехтиев. Он также отметил, что в прошлом году в СФО сменилась тройка регионов с наибольшим объемом просроченной задолженности: Иркутская область сместила с третьего места Кузбасс. Таким образом, сейчас антилидеры распределились так: Красноярский край (23,5 млрд руб.), Новосибирская область (22,7 млрд руб.), Иркутская область (19,7 млрд руб.).

Объемы кредитования в 2022 году снизились на фоне экономических шоков, в частности роста процентных ставок в первом полугодии, а также снижения реальных доходов при высоком уровне инфляции, отмечает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. «Кроме того, банки, исходя из общей неопределенности на рынке, пересмотрели свои подходы к оценке платежеспособности на более консервативные, что привело к уменьшению доли одобряемых заявок. К концу прошлого года по мере стабилизации экономической конъюнктуры банковская кредитная активность начала восстановление»,— добавил господин Перфильев. Вместе с тем, по его мнению, в текущем году темпы роста кредитования будут находиться под давлением новых регуляторных мер, направленных на снижение долговой нагрузки населения.

«На рынок кредитования весь прошлый год оказывали влияние политические и экономические события. В этом году их влияние на рынок также будет преобладать. Однако банковская система подстроилась под текущие реалии, научилась оперативно реагировать на „вызовы“, клиенты также адаптировались — все это позволяет говорить о том, что при сохранении текущей ситуации рынок кредитования в СФО покажет рост в пределах 15%, просроченная задолженность вырастет на 10–15%»,— прогнозирует господин Мехтиев.

Дарья Решетникова