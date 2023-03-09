Улицы Архитектора Рехмукова и Гареева в Уфе построит «Дортрансстрой» за 224 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы по итогам конкурса заключило два контракта на строительство улиц Архитектора Рехмукова и Гареева с ООО «Дортрансстрой», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракты по их начальной цене: стоимость строительства улицы Архитектора Рехмукова составит около 114 млн руб., Гареева — 110 млн руб.

Заявки на участие в конкурсах, кроме «Дортрансстроя», подавали еще два претендента. Из названия в протоколах не указаны.

По условиям контрактов, работы необходимо выполнить до 25 июня 2024 года. Протяженность улицы Архитектора Рехмукова составляет 456,89 м, Гареева — 492,7 м. Дороги, которые обеспечат проезд к Центру спортивной борьбы, возводимый к 450-летию Уфы, будут двухполосными, скорость движения по ним составит 40 км/час.

ООО «Дортрансстрой» зарегистрировано в июне 2000 года. Компания принадлежит Ильгизу Валиуллину, Дмитрию Гилимьянову, а также, через московское ООО УК БВ, — кипрскому «Ерманиер лимитед». Участники рынка называют бенефициаром компании предпринимателя Марата Латыпова. В 2021 году выручка «Дортрансстроя» составила 7,5 млрд руб., чистая прибыль — 32 млн руб. В 2021 году компания заключила 21 контракт на общую сумму около 1 млрд руб.

Майя Иванова

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