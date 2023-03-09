Грузооборот аэропорта Сочи в 2022 году вырос на 15%

Грузооборот сочинского аэропорта в 2022 году вырос на 15% и достиг 5,4 тыс. т. Об этом сообщил директор по авиационной коммерции оператора воздушной гавани ГК «Аэродинамика» Александр Никонов.

Он отметил, что номенклатура грузов в минувшем году практически не изменилась.

По категориям «товары народного потребления», «скоропортящийся груз» (с температурным режимом хранения), а также «оборудование и запчасти» зафиксирован рост. Особенно четко это выражено по отправкам скоропортящихся продуктов, среди них можно выделить морепродукты, поступающие на прямых рейсах из Владивостока и Хабаровска, зелень, овощи и фрукты, отправляемые в северные города России.

А вот по экспресс-доставкам, наоборот, отмечается снижение показателей. Предположительно, это связано с удаленностью аэропорта Сочи от других городов Кубани и соседних регионов, где авиасообщение пока ограничено.

Господин Никонов прогнозирует, что динамика по грузоперевозкам в Сочи сохранится и в этом году за счет стабилизации объемов курьерских посылок, сохранения объемов перевозок товаров народного потребления, а также расширения маршрутной сети аэропорта Сочи.

Михаил Волкодав

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