Саратовским студентам ввели штрафы за отказ учиться по целевому направлению

По инициативе правительства Саратовской области для студентов, отказывающихся работать по целевым направлениям, введены штрафы до 1 млн руб. Об этом сообщил губернатор области Роман Бусаргин по итогам встречи с ректором Саратовского государственного медицинского университета Андреем Ереминым.

Господин Бусаргин отметил, что по инициативе прокуратуры области уже введены штрафы для должностных лиц, которые занимаются этим направлением.

По словам губернатора, ранее выпускники медицинского вуза безнаказанно отказывались идти на работу в учреждения, которые обеспечили их обучение. Сейчас штраф для таких студентов почти 1 млн руб.

Сергей Петунин