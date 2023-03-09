В Башкирии на поддержку сельхозпроизводителей направят 5,2 млрд рублей

В текущем году на поддержку сельхозпроизводителей Башкирии будет направлено 5,2 млрд руб., из них 2,8 млрд руб. — из республиканского бюджета. Сумма поддержки выросла на 37% по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Сохраняются «все ключевые направления поддержки», сообщил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. На выделенные средства аграрии покупают технику, племенной скот, семена и удобрения. «Это важно для развития отрасли, сохранения необходимого уровня рентабельности сельхозпроизводства, и, конечно же, для успешного проведения предстоящих весенних полевых работ», — отметил он.

Карина Мамаева

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