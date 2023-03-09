По свердловским радиостанциям и телеканалам прозвучало ложное сообщение о воздушной тревоге

В Свердловской области произошел взлом серверов радиостанций и телеканалов, из-за чего в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, данная информация является ложной и не соответствует действительности.

Напомним, 28 февраля аналогичные сообщения прозвучали в эфире радио- и телеканалов Московской и Воронежской областей, а также в Крыму. В МЧС также заявляли, что информация была ложной, это произошло в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов.

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Диана Сунагатуллина