20 виноделен Кубани вошли в топ-50 лучших винных хозяйств России

В рейтинг 50 лучших винных хозяйств России вошли 20 виноделен Краснодарского края. Его составил путеводитель 50 Best Tastes of Russia на основе голосования 500 рестораторов, сомелье, шефов и экспертов.

Лучшим в России стал завод «Абрау-Дюрсо», расположенный в одноименном селе в Краснодарском крае. Второе место заняло винное хозяйство «Сикоры» (хутор Семигорский, Новороссийск), третье — компания «Галицкий и Галицкий» (станица Гостагаевская, Анапа). На четвертом месте оказалась крымская «Винодельня Олега Репина», а на пятом — кубанская «Долина Лефкадия». В десятку лучших также вошли такие компании из Краснодарского края, как «Гай Кодзор», «Кубань-Вино», Chateau Pinot и Chateau de Talu.

Помимо кубанских и крымских компаний, в список лучших виноделен вошли хозяйства из Севастополя, Ставропольского края, Ростовской и Волгоградской областей, Северной Осетии — Алании и Дагестана. В список попали не только крупные винные бренды, но и семейные хозяйства и локальные производства.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram