Двух полицейских в Удмуртии будут судить за избиение мужчины для получения признания

В Удмуртии перед судом предстанут двое сотрудников полиции и местный житель, которых обвиняют в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, а также в нарушении неприкосновенности жилища (ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 139 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В частности, сотрудников полиции подозревают в том, что они избили мужчину, чтобы получить признательные показания. Потерпевший написал заявление, чем спровоцировал еще одно преступление. Один из полицейских совместно с мужчиной, ранее неоднократно судимым, прибыли к дому потерпевшего, проникли в жилище и вновь избили его, применяя деревянную биту.

Кроме того, один из сотрудников полиции не исполняя свои должностные обязанности, а также не провел расследование дел об административных правонарушениях и процессуальную проверку по сообщению о преступлении. Таким образом нарушители оказались освобождены от предусмотренной законом ответственности.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

В пресс-службе МВД по республике отметили, что данный факт выявили сотрудники ОРЧ собственной безопасности. Полицейских уволили за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.