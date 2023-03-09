В 2022 году Таганрог посетили 400 тыс. туристов

За минувший год туристический поток в Таганрог вырос в полтора раза. Об этом заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин заявил на пресс-конференции в ИА «Интерфакс», посвященной вопросам развития туризма в регионе. Таким образом, с января по декабрь 2022 года на родине Чехова побывали 400 тыс. человек. «Рост произошел благодаря комплексу мероприятий, который реализуется в этом городе», — подчеркнул замгубернатора.

Он добавил, что есть дорожная карта, в которой зафиксирован комплекс мер по развитию этого второго по величине городе региона, как туристического центра. «В документе шесть разделов, — напомнил Александр Скрябин. — Это все, что касается экологии, транспорта, ЖКХ, благоустройства и др. направлений. И отдельный раздел — туризм и культура».

Осенью 2022 года на пресс-конференции замгубернатора рассказывал, что эта дорожная карта рассчитана до 2030 года. Документ включает свыше 220 мероприятий на общую сумму более 65 млрд руб. Тогда же Александр Скрябин подчеркивал, что первоочередные задачи по комплексному развитию Таганрога как туристического центра, поставленные председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и губернатором Дона Василием Голубевым, выполнены. В частности, была модернизирована трамвайная сеть: установили 101 остановочный пункт, ввели в эксплуатацию восемь подстанций, построили диспетчерский пункта и депо, закупили новые трамваи. Сегодня их здесь 50 единиц.

На нынешней пресс-конференции Александр Скрябин отметил, что поток туристов на Дон идет по автомобильным и железной дорогам, поскольку международный аэропорт «Платов» в настоящее время закрыт, а речное и морское сообщения еще не налажены (специализированная региональная компания создается). По данным СКЖД, пассажиропоток в Ростовской области за минувший год вырос более чем на 40%. Например, из Таганрога стал ходить прямой поезд в Санкт-Петербург. По данным правительства региона, резко увеличилось и количество транзитных автотуристов. «Наша задача заинтересовать и задержать этих людей, — сказал Александр Скрябин. — Действует sms-информирование туристов об интересных локациях, которые есть в регионе, предлагаем им специальные программы, а главное, у нас в области достаточно коллективных мест размещения: одновременно можно разместить порядка 35 тыс. человек».

Для анализа потока АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» учитывает данные МТС. Это информация о людях, которые на сутки и более задержались в регионе. По данным компании, регион в прошлом году посетили около 4 млн человек. «Эта цифра намного больше, чем количество официально зарегистрированных в гостиничных комплексах и и других местах коллективного размещения (2,1 млн туристов). Наша задача увеличивать туристический поток на 10-15% в год», — резюмировал Александр Скрябин.

Владимир Андреев