Предприятие «Криотехника» в Удмуртии запустило конкурс по прохождению обучения на платформе нацпроекта «Производительность труда»

Предприятие ООО «Криотехника» в Удмуртии для повышения мотивации сотрудников запустило конкурс по изучению инструментов бережливого производства на цифровой платформе нацпроекта «Производительность труда». Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в настоящее время на платформе доступны 65 курсов.

В частности, предложенные курсы были разделены на три категории по уровню сложности, а в зависимости от функции, выполняемой сотрудником на предприятии, определили тренинги для получения требуемого объема знаний. Результат прохождения курсов визуализировали, сделали доступным и объявили соревнование. Итоги на предприятии подводятся еженедельно.

В настоящее время к середине этапа диагностики и планирования ряд участников команды проекта прошли 80% курсов, определенных для изучения. Руководитель проекта, Артем Ботвинников, за пять недель изучил все существующие на платформе электронные курсы и прошел тестирование.