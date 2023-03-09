В Краснодаре в апреле стартует голосование за зеленые зоны для благоустройства

С 15 апреля по 31 мая в краснодарцы смогут проголосовать за территории, которые будут благоустроены в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Голосование и благоустройство состоятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Мэрия сейчас формирует перечень территорий, которые нуждаются в благоустройстве. 22 марта комиссия отберет зеленые зоны, которые примут участие в голосовании.

Вся информация о рейтинговом голосовании — список скверов, парков и бульваров — будет опубликована на сайте администрации Краснодара.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» сейчас в Краснодаре приводят в порядок Николаевский бульвар. Озеленение здесь проведут в сентябре, а завершить все работы планируется в октябре.

Всего с 2017 года в городе по нацпроекту благоустроили 19 зеленых зон.

Тат Гаспарян

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