Губернатор подтвердил уход ГК «ПИК-комфорт» с коммунального рынка Воронежа

Владеющая значительной долей рынка управляющих компаний (УК) Воронежа федеральная группа компания «ПИК-комфорт» готовится продать местный бизнес. Об этом губернатор Александр Гусев сообщили в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Областное правительство «предварительно» согласовало продажу «более двух десятков» УК, которые управляют почти 2,5 тыс. домами. Потенциальных покупателей господин Гусев пока не назвал.

При этом, подчеркнул губернатор, сделка будет возможна при двух «обязательных и важных условиях». Во-первых, необходимо погасить все долги УК перед ресурсоснабжающими организациями. «Чтобы жители города оставались со светом, водой, теплом, в том числе и в момент передачи активов», — пояснил Александр Гусев. Во-вторых, «ПИК-комфорт» должен выплатить долги по зарплате перед сотрудниками.

Губернатор также рассказал, что на совещании у него с участием РСО и УК график погашения долгов «в первом приближении согласован обеими сторонами»: «Но детали еще будут обсуждаться». Александр Гусев пообещал держать вопрос «на личном еженедельном контроле».

«Пик-комфорт» приобрел воронежские УК в 2018 году у известного коммунального бизнесмена Вадима Ишутина. По ранее озвученным данным, на момент покупки жилфонд составлял 2,8 тыс. домов общей площадью около 8,5 млн кв. м. Спустя несколько лет активы сократились до 2,5 тыс. домов площадью 6,5 млн кв. м. При этом средний возраст зданий составляет 60-80 лет, большинство из них — пятиэтажки 1950-х–80-х годов постройки. Самый старый дом под управлением ГК был построен в 1904 году, самый новый в 2010 году. Новостроек в жилфонде около десяти.

Слухи об уходе компании с местного рынка циркулируют около двух лет.

Почему силовиков привлекли к уходу от «ПИК-комфорта» более 250 воронежских домов — в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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