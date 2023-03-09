В Свердловской области предпринимателям предоставят субсидии на покупку магазинов «на колесах»

Власти Свердловской области компенсируют предпринимателям часть затрат на покупку оборудованных автомагазинов, которые будут доставлять товары в малонаселенные и отдаленные пункты. Соответствующее постановление 9 марта подписал глава региона Евгений Куйвашев. Как указано в документе, на данные субсидии из областного бюджета выделят более 12,2 млн руб.

«Предпринимателям, которые займутся развозной торговлей, местные власти компенсируют до 85% затрат на покупку автомагазина. Из этой суммы 70% составит областная субсидия, 15% — средства местного бюджета. Учитывая, что средняя стоимость автомагазина составляет почти 3,9 млн руб., совокупный размер господдержки превысит 3,3 млн руб.», — пояснила исполняющая обязанности регионального министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова.

Одно из условий получения господдержки — готовность предпринимателя вести торговлю в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах по графику. Так, предприниматели должны будут торговать не реже одного раза в неделю в течение не менее пяти лет.

На сегодняшний день в Свердловской области расположено более 1,7 тыс. сельских населенных пунктов, из них в 549 нет возможности купить продукты и другие товары повседневного спроса.

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Артем Пахотин