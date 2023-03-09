Роспотребнадзор поручил провести «подчищающую вакцинацию» против кори

Роспотребнадзор поручил провести в регионах «подчищающую иммунизацию» против кори, в том числе среди трудовых мигрантов. Также надо привить не менее 95% населения от дифтерии, обратив особое внимание на кочующее население, вынужденных переселенцев и мигрантов. Об этом говорится в постановлениях главы ведомства Анны Поповой, опубликованных на портале правовой информации.

Согласно документам, вакцинацию против кори надо провести с 3 апреля по 31 декабря. Сроки иммунизации против дифтерии не указаны, но Роспотребнадзор распорядился до 20 мая принять дополнительные меры по улучшению ее диагностики и профилактики, а также «организовать системную работу по информированию населения» в СМИ.

По состоянию на начало февраля в большинстве регионов России, санитарные и медицинские власти которых опросил «Ъ», случаев заболевания кори в последнее время не выявлено. О рисках таких вспышек заговорили после сообщений, что в Новосибирской области с декабря 2022 года корью заболели уже 65 человек. Эпидемиологи считают источником проблем непривитых гражданах, в том числе прибывших в Россию на работу из стран ближнего зарубежья.

Подробности — в материале «Ъ» «Россию пока не в чем укорить».

Лаура Кеффер