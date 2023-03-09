«Гидромаш» и Helikorea готовят контракт на ремонт вертолетов Ка-32

Руководство НАО «Гидромаш» имени Лузянина обсудило с делегацией Helikorea возможность ремонтов шасси вертолетов Ка-32, которые эксплуатирует корейская компания, сообщили в Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП) со ссылкой на предприятие.

Стороны начинают предконтрактную работу: в апреле представители «Гидромаша» и Helikorea обменяются необходимыми документами. Ремонтный контракт планируется подписать в мае 2023 года.

Helikorea обеспечивает вертолетные перевозки в Корее, страна является крупнейшим зарубежным эксплуатантом Ка-32, говорится в сообщении. НАО «Гидромаш» им. В.И. Лузянина специализируется на разработке, производстве и испытаниями шасси и гидроагрегатов для авиации.

Владимир Зубарев