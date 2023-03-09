Предпринимателям Кубани дадут льготные займы под 5%

Предприниматели Краснодарского края могут получить до 5 млн руб. под 5% годовых на срок до трех лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

Фонд микрофинансирования региона разработал новую меру поддержки для бизнеса.

Программа «Реновация» поддержит бизнес и способствует благоустройству городов региона.

«Этот заем — целевой. Средства можно направить на приведение торгового объекта к единому дизайн-коду, утвержденному правилами благоустройства территорий муниципальных образований»,— сказал вице-губернатор Александр Руппель.

В Краснодарском крае на сегодня действует 21 заем от 0,1 до 6,5% для МСП с максимальной суммой 5 млн руб. сроком до 36 месяцев.

Тат Гаспарян

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