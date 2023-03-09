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19 нарушений правил охоты выявили в Удмуртии в феврале

В Удмуртии в период с 1 по 28 февраля возбудили 19 дел об административных правонарушениях за нарушение правил охоты. Из зафиксировали в рамках рейдовых мероприятий операции «Снегоход», сообщил в Telegram министр природных ресурсов региона Денис Удалов.

Фото: Иван Волонихин, Коммерсантъ

Фото: Иван Волонихин, Коммерсантъ

Всего за время рейдом было проведено 50 выездов. Патрулировались территории общедоступных и закрепленных охотничьих угодий, а также иные территории, являющиеся средой обитания диких животных.

Отмечается, что нарушение правил охоты грозит штрафом до 4 тыс. руб. или лишением права охотиться до 2 лет.

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