19 нарушений правил охоты выявили в Удмуртии в феврале

В Удмуртии в период с 1 по 28 февраля возбудили 19 дел об административных правонарушениях за нарушение правил охоты. Из зафиксировали в рамках рейдовых мероприятий операции «Снегоход», сообщил в Telegram министр природных ресурсов региона Денис Удалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Волонихин, Коммерсантъ Фото: Иван Волонихин, Коммерсантъ

Всего за время рейдом было проведено 50 выездов. Патрулировались территории общедоступных и закрепленных охотничьих угодий, а также иные территории, являющиеся средой обитания диких животных.

Отмечается, что нарушение правил охоты грозит штрафом до 4 тыс. руб. или лишением права охотиться до 2 лет.