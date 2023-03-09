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Прокуратура подала в суд на Минприроды Оренбуржья

Удовлетворен иск прокуратуры Оренбургской области к министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона. В частности, признано незаконным бездействие чиновников по вопросу подготовки предложений о создании охранных зон и установлении их границ в отношении 330 памятников природы. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

«На министерство возложена обязанность в течение одного года устранить указанные нарушения»,– говорится в сообщении.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее областная прокуратура проверила чиновников на исполнение закона об особо охраняемых природных территориях. По ее итогам были выявлены нарушения в части создания охранных зон и установления границ в отношении указанных памятников природы региона.

В связи с этим контрольный орган подал иск к чиновникам. Суд удовлетворил его.

Ранее стало известно о том, что птицефабрику «Уральский бройлер» в Оренбуржье ждет внеплановая проверка минприроды.

Георгий Портнов

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