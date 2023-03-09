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обновлено 14:09

Жалобу на торги по продаже имущества «Мотовилихинских заводов» рассмотрит центральный аппарат ФАС

Комиссия управления ФАС по Пермскому краю приняла решение передать жалобу акционера «Мотовилихинских заводов» — ООО «Метатрон» в ФАС России по подведомственности. Как уточнили «Ъ-Прикамье» в ведомстве, такие жалобы рассматривает центральный аппарат ФАС.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее УФАС по Пермскому краю приостановило торги в форме публичного предложения по продаже производственной площадки ПАО «Мотовилихинские заводы». Жалоба на торги поступила от ООО «Метатрон», владеющего 10% акций ПАО.

Напомним, первые торги по реализации имущественного комплекса «Мотовилихи» были объявлены осенью прошлого года. Тогда начальная цена лота составила 9,34 млрд руб. Они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. С таким же результатом закончились и повторные торги, на которых начальная цена имущества составляла 8,316 млрд руб. 17 февраля этого года были объявлены торги в форме публичного предложения. По их итогам имущество МЗ может быть продано за 10% от стартовой цены, то есть за 831 млн руб.

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