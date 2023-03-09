В челябинском заксобрании выбрали замену осужденному за взятки экс-депутату

Мандат осужденного за дачу взяток бывшего депутата законодательного собрания Челябинской области Армана Аракеляна передали выдвинутому КПРФ кандидату Андрею Дуде. Об этом сообщают в избирательной комиссии региона.

Андрею Дуде 54 года. Он руководит спортивной общественной организацией «Федерация хоккея и хоккея на валенках» (Челябинск).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», экс-депутата заксобрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна признали виновным в даче взяток сотрудникам федеральных учреждений и приговорили к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в 6,5 млн руб. Суд установил, что он, являясь директором коммерческой компании, в ноябре 2019 года в сговоре с двумя сотрудниками ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Южный Урал“», передал взятку в виде ноутбуков стоимостью более 185 тыс. руб. должностным лицам филиала ФКУ «Росдортехнология» в Екатеринбурге за исключение из отчетов информации о выявленных нарушениях при ремонте и реконструкции автодорог в Челябинской области. Кроме того, в ноябре 2019 года депутат лично передал взятку в 500 тыс. руб. представителю «Упрдор „Южный Урал“» за принятие невыполненных работы по госконтрактам и неприменение мер ответственности к подрядчику.