Малышка на миллион

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о причинах появления небольших квартир в сегменте премиальной недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Еще несколько лет назад такого формата жилья, как квартиры-студии в сегменте столичной высокобюджетной первичной недвижимости представлено не было. А сейчас в экспозиции премиум-класса студии заявлены уже в шести проектах, в них насчитывается 54 компактных лота, в элитном — еще пять в двух жилых комплексах. Но все же, если студии в бюджетных проектах — это один их самых доступных вариантов, то в дорогих жилых новостройках — совсем другой формат.

Среди причин появления студий в квартирографии премиальных новостроек эксперты компании «Аеон Девелопмент» называют несколько причин. Первая — трансформация самой высокобюджетной недвижимости — такие объекты выросли из точечной застройки в масштабные жилые кварталы. Уже это подразумевает широкую продуктовую линейку — от 35-метровых лотов до просторных пентхаусов.

При этом студии в премиальных и элитных домах отличаются от аналогов в массовых новостройках. И дело не столько в площади, которая в среднем в студиях высоких сегментов вдвое больше, чем в массовых. Премиальные лоты отвечают высоким стандартам высокобюджетной недвижимости — от авторской отделки, уровня инженерного оснащения до установки систем умного дома и видовых характеристик.

Вторая причина: сформирован целый пул потенциальных покупателей, отдающих предпочтение именно компактным лотам, они делают ставку на их статус и престижность локации.

Средняя площадь четырех студий, выведенных в реализацию в элитном сегменте, составляет около 37 квадратов, при этом в одном проекте стоимость студии в пределах 15 млн руб., в другом — более 60 млн руб. В премиум-классе средняя площадь студий меньше на метр, а средний бюджет сделки — 30 млн руб.