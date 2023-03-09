Боксированное отделение отремонтировали в РКИБ в Ижевске

В Республиканской клинической инфекционной больнице в столице Удмуртии отремонтировали первое боксированное инфекционное отделение на 30 коек. Как рассказала в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук, на объекте заменили электрику и сантехнику, а также потолки, полы, смотровые окна и входные группы боксов. Для ремонта из бюджета республики выделили 30 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram, Эльвира Пинчук Фото: Telegram, Эльвира Пинчук

Первых пациентов в обновленных условиях стационар принял 6 марта. Здесь проходят лечение пациенты с инфекциями, требующими строгой изоляции. В их числе спиной грипп, корь, дифтерия и менингококковая инфекция.