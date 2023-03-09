В Челябинске УФАС признало недостоверной рекламу доставки суши

Управление ФАС России по Челябинской области признало недостоверной рекламу доставки роллов и суши в интернете. В информации отсутствовало важное условие предоставления покупателям подарка, сообщает антимонопольное ведомство.

Реклама службы доставки Wow Rolls распространялась в социальной сети «ВКонтакте». Потенциальным клиентам предлагали бесплатный сет роллов за установку мобильного приложения компании на телефон. Но решившему воспользоваться предложением челябинцу представители Wow Rolls заявили, что для получения подарка он должен сделать заказа на сумму не менее 799 руб. Горожанин пожаловался в Челябинское УФАС.

Антимонопольное ведомство подтвердило факт нарушения федерального закона «О рекламе», запрещающего рекламу, в которой отсутствует часть существенной информации, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители. Рекламораспространитель будет привлечен к административной ответственности.