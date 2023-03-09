В Краснодаре к ноябрю планируют отремонтировать Дом молодежи

В Краснодаре в 2023 году отремонтируют Дом молодежи. Завершить работы планируют к ноябрю, сообщает пресс-служба администрации города.

В конце февраля управление по делам молодежи заключило с подрядчиками контракт на подготовку проектной и рабочей документации. Работы будут проходить за счет выигранного федерального гранта. Чтобы убедиться, что средств хватит, мэр Краснодара Евгений Наумов поручил департаменту строительства просмотреть смету и сделать свои расчеты.

«Объем работ по капремонту здания предстоит колоссальный. Больно смотреть, в каком сейчас состоянии всеми любимый бывший Центр молодежи. Раньше в нем проводилась основная работа с молодым поколением. И сегодня у нас большие планы на воспитание здорового подрастающего населения»,— отметил Евгений Наумов.

Кровля здания была отремонтирована по муниципальному контракту еще в прошлом году. По словам начальника управления по делам молодежи Сергея Мальцева, сейчас в самом печальном состоянии находится третий этаж. За счет гранта планируется отремонтировать стены, полы, окна и двери.

В здании площадью более 4 тыс. кв. м находится около 30 помещений, в том числе танцевальные залы, пространство для общения, большой зал площадью 465 кв. м на 300 посадочных мест и уличный парк. Одновременно здесь могут заниматься около 3 тыс. человек.

Татьяна Ручкина

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