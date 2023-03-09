Пятый поток проекта по развитию бизнеса для мам-предпринимателей пройдет в Удмуртии в 2023 году

В 2023 году в Удмуртии запустят пятый поток проекта по развитию предпринимательства среди женщин с детьми и женщин, находящихся в декретном отпуске. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, обучение охватит работу с мотивацией, генерацией идей, бизнес-план , маркетинг, экономику и точку безубыточности бизнеса.

Результатам данной работы станет проект, сформированный участницами в группах и индивидуально. Их представят экспертам. Как отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, обновленный проект «Мама-предприниматель» получил товарный знак, а в числе партнеров остались российские компании. В образовательном блоке обновили модули по востребованным компетенциям.

И.о. министра экономики Удмуртии Алексей Братухин рассказал, что в регионе прошли четыре потока программы для мам-предпринимательниц. В ней обучились больше 100 женщин, победительницы получили гранты в размере 100 тыс. руб. «В этом году мы планируем запустить пятый поток, поскольку видим востребованность программы. Многие проекты, с которыми приходят участницы, — социально значимые»,— отметил господин Братухин.