«Известия» узнали о сокращении поставок в Россию «серых» смартфонов

Поставки «серых» смартфонов в Россию практически полностью прекратились, а цена на телефоны, ввезенные в страну без уплаты налогов и пошлин, существенно выросла. Как сообщают «Известия», массовый ввоз в Россию «серых» смартфонов потерял актуальность в связи с налаживанием параллельного импорта.

Ввоз гаджетов с помощью «серых» схем фактически является контрабандой: при таком способе ввоза товаров в страну не уплачиваются таможенные пошлины и НДС. Параллельный импорт же представляет собой легальные поставки товаров без согласия правообладателей.

Издание приводит данные Mobile Research Group, согласно которым в 2021 году по «серым» схемам в Россию поступало около 5% смартфонов (порядка 1,6 млн штук). В 2022 году на фоне прекращения официальных поставок гаджетов и того, что на запуск параллельного импорта ушло несколько месяцев, нелегально было ввезено до 30% смартфонов (около 7,8 млн единиц).

Собеседники «Известий» добавляют, что смартфоны, ввезенные без соблюдения таможенных процедур и не обслуживаемые по гарантии, за последние две недели подорожали на 3–4 тыс. руб.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные GS Group сообщали, что совокупный объем параллельного импорта смартфонов Apple в Россию в 2022 году оказался втрое ниже показателей официального импорта в 2021 году. В сентябре 2022 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что новый iPhone 14 будут поставлять в Россию по схемам параллельного импорта.

Подробнее о ситуации на рынке смартфонов в России — в материале «Ъ» «Смартфоны в гости будут к нам».

Александр Кислов