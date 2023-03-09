Домашний матч ярославского «Шинника» перенесен в Подмосковье

Домашний матч «Шинника» из-за неготовности стадиона в Ярославле перенесен в Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба «Шинника».
Стадион "Шинник"
Фото: Пресс-служба ФК «Шинник»
Как ранее рассказывал «Ъ-Ярославль», специальная комиссия Первой лиги не допустила к проведению игр стадион «Шинник» из-за отсутствия травяного покрытия футбольного поля. 12 марта ярославская команда должна провести домашний матч с красноярским «Енисеем».
Теперь игра состоится на резервном стадионе и пройдет в Домодедово Московской области. Встреча начнется в 19 часов. «Шинник» находится на 10 месте турнирной таблице Первой лиги, его соперник «Енисей» идет четвертым.