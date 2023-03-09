Алтайская компания не смогла оспорить взыскание 300 тыс. рублей в пользу студии Артемия Лебедева

Барнаульское ООО «АС-агро» не смогло оспорить решение суда первой инстанции о взыскании 300 тыс. руб. в пользу московского ООО «Студия Артемия Лебедева». В августе прошлого года московская компания потребовала в суде от «АС-агро» 1 млн руб. компенсации за нарушение исключительных авторских прав.

Истец заявил, что алтайская компания использовала шрифт «Клементина» для оформления своих упаковок куриных яиц. «Таким образом, с использованием шрифта производился и реализовывался товар и истец получал от этого прибыль»,– посчитал истец. При этом «Студия Артемия Лебедева», как сообщается на сайте суда, является обладателем исключительных прав на этот шрифт.

«АС-агро» против предъявленных претензий возражал и просил снизить размер компенсации до 10 тыс. руб. Суд снизил размер компенсации до 300 тыс., отметив, что алтайская компания после получения от истца требования по спорному шрифту прекратила выпуск упаковки и разработала новый оригинал-макет, в котором спорный шрифт был заменен на иной.

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Анна Егорова