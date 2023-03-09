Краснодарец выпал из окна и погиб днем 8 марта

Следователи проведут проверку из-за гибели жителя Краснодара после падения из окна.

Сотрудники СК организовали проверку после смерти мужчины из-за падения из окна в микрорайоне Любимово в Прикубанском округе Краснодара. Об этом рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, мужчина погиб, выпав из многоэтажного дома жилого комплекса «Доброта» в среду, 8 марта.

«По факту гибели 31-летнего мужчины следователи проводят процессуальную проверку, назначена судебная медицинская экспертиза, будут установлены все обстоятельства произошедшего, по окончании будет принято соответствующее процессуальное решение»,— сообщили в ведомстве.

Тат Гаспарян

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