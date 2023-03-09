«Сим-карты глубокого заложения»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об особенностях сим-карты, размер которой в сто с лишним раз меньше последнего физического формата — nano-SIM.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Qualcomm и Thales представили новый форм-фактор сим-карт — iSIM. Это интегрированный вариант на уровне чипсета. Строго говоря, новинку показали еще год назад. Но тогда это была специальная версия на базе смартфона Samsung, скорее всего, существовавшая в одном-двух экземплярах — то, что можно назвать поздним прототипом. Текущая же версия сертифицирована Международной ассоциацией операторов мобильной связи.

В чем же особенность iSIM? Она является частью чипсета. Что в теории облегчает и упрощает подключение к мобильной сети, а также отчасти унифицирует рынок. Например, перед пользователями реже будет вставать выбор, какой планшет покупать: только с поддержкой Wi-Fi или Wi-Fi и мобильным интернетом. К тому же iSIM чрезвычайно мала. В сто с лишним раз меньше последнего физического формата — nano-SIM. Другими словами, у любого устройства, в который поместится чипсет Qualcomm, есть потенциальный доступ к мобильному интернету.

По функциональности iSIM почти идентичен так называемой встроенной сим-карте — eSIM. Она встречается, например, в iPhone, начиная с модели XS, в семействе Samsung Galaxy, начиная с линейки Fold и флагманах других производителей. Но по своей сути eSIM — это распаянная на плате сим-карта. Так что с точки зрения производства вариант от Qualcomm и Thales привлекательнее.

Уровень киберзащиты новинки не уступает предшественникам, заверяют разработчики. И уже на подходе прогнозы по доле рынка. Аналитики Kaleido Intelligence обещают 300 млн единиц в поставках 2027 года — это примерно пятая часть от объемов по eSIM. И это данные с учетом новизны, а также внедрения в качестве дополнения к привычным физическим SIM-картам и уже набравшим популярность eSIM.

Названные цифры, конечно, имеют глобальный характер. Будет любопытно взглянуть на распространение iSIM в России или, допустим, Китае, у которого eSIM до сих пор не в чести.