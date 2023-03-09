В Новосибирске будут судить мигранта за убийство обманувшего его продавца автомобиля

Не рассмотрение Новосибирского облсуда поступило уголовное дело 24-летнего жителя иностранного государства, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью (ч.2 ст. ст. 105 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, летом 2021 года обвиняемый решил приобрести машину. На сайте про продаже машин он увидел понравившееся ему предложение и договорился о встрече с владелицей автомобиля, 44-летней жительницей Новосибирска. Получив 100 тыс. руб., в течении нескольких месяцев продавец так и не передала автомобиль покупателю.

В середине октября 2021 года, говорится в деле, обвиняемый с целью разговора о возврате денег встретился с продавцом и увез женщину в Коченевский район. В лесополосе он нанес ей более 80 ударов ножом, после чего скрылся с места преступления. От полученных повреждений 44-летняя потерпевшая скончалась. Только в июле 2022 года ее тело обнаружили местные жители.

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Илья Николаев