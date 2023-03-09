Мундеп из Петербурга Мария Сигова может стать новым ректором «Шаники»

Новым ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шаника») может стать депутат МО «Дворцовый округ» в Петербурге и руководитель Международного банковского института имени Анатолия Собчака Мария Сигова. Об этом 9 марта сообщает издание The Moscow Times.

Госпожа Сигова возглавляет Международный банковский институт с 2014 года, до этого работала проректором по научной работе, а также была директором Института финансовых кибертехнологий в университете ИТМО. На муниципальных выборах 2019 года избралась в совет МО «Дворцовый округ» от «Единой России». Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Константин Сухенко (сейчас представитель главы города в ЗакСе) в 2014 году предлагал ее кандидатуру на место в Совет Федерации, отмечает закс.ру.

Мария Сигова может заменить на этом посту Сергея Зуева, который вместе с экс-замминистром просвещения Мариной Раковой были задержаны в октябре 2021 года по обвинению в хищении 50 млн руб. По версии следствия, госпожа Ракова во время работы в должности замминистра добилась выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, который она возглавляла. Впоследствии эти деньги похитили во время работ со стороны Шанини, которые были нужны для реализации одной из нацпрограмм.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Прокуратуре предложили образовательные программы».

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