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Объем заготовки шишек вырос в Нижегородской области в три раза

В Нижегородской области собрали 40 т шишек сосны для получения семян, сообщили в региональном Минлесхозе. Объем заготовок вырос в три раза по сравнению с 2022 годом.

«В том числе заготовлено 4 тонны шишек с улучшенными наследственными свойствами. Это позволит повысить качество создаваемых лесных культур и расширить биологическое разнообразие лесов»,– пояснил министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.

Шишки собирают вручную и отправляют в сушилки. Полученные семена используют в неурожайные годы и для лесовосстановительных работ. Ежегодно в Нижегородской области высаживают более 19 млн деревьев, включая хвойные.

Анастасия Еремина

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