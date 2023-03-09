В Орле построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс за 230 млн рублей

Департамент экономразвития и инвестиционной деятельности Орловской области ищет подрядчика для строительства в облцентре нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Торги по поиску подрядчика с начальной ценой 229,5 млн руб. уже объявлены, заявки принимаются до 23 марта.

Подрядчику предстоит разработать проектную документацию с прохождением госэкспертизы и выполнить строительно-монтажные работы до ноября 2024 года. Новый объект планируется разместить на улице Матвеева, 12а.

Мария Старикова

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